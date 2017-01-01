Бойовики «ЛНР» залишили без електроенергії кілька сел на не окупованих територіях

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Електропостачання цих населених пунктів планують відновити упродовж дня 25 квітня

Уночі проти 25 квітня проросійські бойовики «ЛНР» перекрили електроживлення кількох населених пунктів Луганщини на підконтрольній українському уряду території.

Про це повідомив речник «Луганського енергетичного об’єднання» Євген Наседкін, передає «Радіо Свобода».

«Приблизно о 01:30 ночі представники «тієї» сторони відімкнули наші села в районі Трьохізбенки. Там кілька населених пунктів із сумарною кількістю абонентів близько 2 тис», – розповів Наседкін.

За словами представника ЛЕО, електропостачання цих населених пунктів планують відновити упродовж дня 25 квітня.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.