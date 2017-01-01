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    Бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки

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    Ввечері бойовики обстріляли стару частину Авдіївки

    Бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

    «Авдіївка. Знову обстріл старої частини міста. Бойовики не шкодують нікого, навіть дітей. Снаряд потрапив в п'ятиповерховий житловий будинок №73 по вул. Соборній (колишня Леніна). В квартирі знаходилася мати і п'ятеро дітей у віці від 5 років і більше», - написав він.

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

    Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох. 

    Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

    Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці. 

    Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

    Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

    Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено. 

    Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

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