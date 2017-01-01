Доба в АТО: 4 загиблих та 17 українських військових поранено

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Українські військові

Бойовики посилили вогонь по українських позиціях з «Градів»

За минулу добу, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинуло, 17 – поранено. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 «Град» в районі Авдіївки Пісків, Кам'янки та Опитного. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському – 122 міліметрова артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар'їнці, Верхньоторецькому, Водяному, та Пісках – міномети різних калібрів.





На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели РСЗВ БМ-21 «Град». 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети обстріляли Водяне, Красногорівку, Богданівці, Гранітне, Широкине, Опитне, Мар’їнку, Чермалик.

«По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар'їнки та Павлополя вогонь вели снайпери», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів – Кримське та Сизе. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Новоолександрівку.

Як відомо, в зоні АТО значно загострилась ситуація: зокрема Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Ворог зокрема застосуває «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на фронті.