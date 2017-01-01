Через постійні обстріли ремонтники сьогодні не відновлять електропостачання Авдіївки

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Світловий день закінчується, тому ремонтники не вийдуть сьогодні

Ремонтні роботи по відновленню електропостачання зруйнованої обстрілами Авдіївки у четвер, 2 лютого, так і не розпочнуться, повідомив радник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олесь Пограничний.

«Станом на 14:40 ремонтні роботи так і не вдалося розпочати через обстріли, світловий день закінчується, тому ремонтники так і не вийдуть сьогодні», - розповів він.

Пограничний також нагадав про те, що, незважаючи на письмове підтвердження російської сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) дотримання режиму «тиші» для проведення ремонтних робіт, обстріли поновилися через кілька годин.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десятьох поранено і чотирьох травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.