Через указ Трампа на «Оскар» не потрапить номінант премії - іранський режисер Фархаді

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Asghar Farhadi

Фільм Асгара Фархаді 2016 року «Комівояжер» номінований на премію «Оскар»

Іранський режисер Асгар Фархаді, номінований цього року на премію «Оскар» у категорії «Кращий іноземний фільм», не зможе приїхати на церемонію вручення через «антиімігрантський» указ Дональда Трампа.

Про це у Тwitter написав президент Національної ірансько-американської ради США Тріта Парсі.

«Підтверджено: іранець Асгар Фархаді не буде допущений у США для відвідування церемонії «Оскар». Він номінант на кращий фільм іноземною мовою», - написав Парсі.

Фільм Асгара Фархаді 2016 року «Комівояжер», номінований на премію «Оскар», брав участь у головній конкурсній програмі 69-го Каннського міжнародного кінофестивалю, змагаючись за «Золоту пальмову гілку». Фархаді отримав приз фестивалю за найкращий сценарій, а виконавець головної ролі Шахаб Хоссейні - Приз за найкращу чоловічу роль.

Президент США у п’ятницю підписав указ, що має назву «Захист нації від в'їзду іноземних терористів до Сполучених Штатів». Він призупиняє прибуття біженців до США протягом 120 днів та блокує на три місяці візи для мандрівників із семи мусульманських країн, в тому числі з Ірану.