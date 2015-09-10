Чи повинні всі друковані та інтернет-ЗМІ в Україні перейти на українську мову? Опитування

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Автори законопроекту пропонують значно розширити використання державної мови у засобах масової інформації

19 січня у Верховній Раді України було зареєстровано проект №5670 закону «Про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і поширенні фільмів і серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні. Проект закону «Про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі.

Традиційно, як і будь-яка дискусія про мовне питання, закон про розширення використання української мови набув широкого резонансу в українському суспільстві.

«Сотні народів живуть, не маючи власних мов, а нам просто дивовижно пощастило. Для нації, яка побудована на етнічній більшості і якій сам Бог, на щастя, дарував мову, будь-який закон, що розвиває мовну культуру народу є конче необхідним і дуже корисним. Закон є одним з перших інструментів впровадження ідеології українства, якої чекає держава усі 25 років своєї незалежності», – зазначив народний депутат Євген Рибчинський.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що законопроект «Про державну мову» дозволить принаймні наступному поколінню позбутись мовної шизофренії.

«Убив півгодини, але почитав на сайті Ради цей новий законопроект про українську мову. Нічого крамольного не знайшов. Треба вчити, говорити і писати нею. Якщо не ми, то хоча б наступне покоління має позбутися цього білінгвізму, який і викликає нашу національну шизофренію», – написав Голобуцький.

Натомість народний депутат Антон Геращенко заявив, що закон про захист української мови призведе до панування Росії.

«Я вважаю, що потрібно будувати країну на взаємоповазі і взаємній підтримці громадян усіх національностей, усіх культур, усіх рас, що ставить собі завдання бути сильною, незалежною, обороноздатною. Якщо ми далі будемо розділяти країну, хто якою мовою говорить, хто якою мовою розмовляє, то ми отримаємо тут панування Російської Федерації. Я вам це гарантую», – зазначив депутат.

Висловити свою думку із приводу «мовного питання» можна, взявши участь в опитуванні «Главкома»: