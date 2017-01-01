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    Пенсійний фонд на Харківщині нарахував мільйон гривень «мертвим душам»

    • Сьогодні, 11:05
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    В різні періоди часу починаючи з 2010 року по листопад 2016 року, співробітники Пенсійного фонду нараховували пенсію 20 померлим людям

    Пенсійний фонд нарахував майже 1 млн гривень пенсій померлим людям.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

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    Як наголошується, Харківська місцева прокуратура №5 розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості щодо посадовців Пенсійного фонду в області.

    «За інформацією керівника місцевої прокуратури Андрія Бугаєва, досудовим розслідуванням встановлено, що в різні періоди часу починаючи з 2010 року по листопад 2016 року, співробітники Пенсійного фонду нараховували пенсію 20 померлим людям», - йдеться у повідомленні.

    «Таким чином, пенсіонерам, яких вже немає в живих, виплатили майже 1 млн гривень. Завдяки втручанню прокуратури та ДЗЕ ГУ Нацполіції в області з рахунків банків та фізичними особами, які неправомірно отримували пенсію за своїх близьких, вже повернуто 731 тисячу гривень», - повідомляє прес-служба.

    Досудове розслідування триває.

    Як відомо, минулого року Мінфін заявив про плани щодо проведення аудиту і верифікації соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян.

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