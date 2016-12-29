Держкіно уклало перший контракт у цьому році на створення фільму

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На українське кіновиробництво у 2017 році буде виділено рекордну суму - 500 млн гривень.

Державне агентство України з питань кіно уклало контракт на створення повнометражного ігрового фільму Мантаса Кведаравічюса «Стасіс». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

«Першим укладеним договором в цьому році став контракт на створення повнометражного ігрового фільму Мантаса Кведаравічюса «Стасіс», — повідомив Іллєнко.

У прес-службі Держкіно повідомляється, що агентство надасть стрічці державну фінансову підтримку розміром 11 млн 599,5 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму — 31 млн 350 тис. грн.

Зазначається, що повнометражний художній фільм «Стасіс» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.

Стрічка наслідує античні трагедії і відбувається на околицях колишніх імперій.

За словами творців стрічки, в її основі лежить етнографічне дослідження в Афінах, Одесі та Стамбулі, що здійснювалося впродовж трьох років. Переважна більшість локацій зосереджена у сквотах, секретних кафе та занедбаних заводах. Певні громадські заходи на кшталт бунтів, протестів, релігійних святкувань були також досліджені та відзняті. Реальні персонажі з тих локацій та їхні історії — основа цього фільму.

Повідомляється, що виробництво фільму завершиться у 2018-му році.