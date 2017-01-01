Детективи НАБУ вивезли Насірова з лікарні «Феофанія»

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Адвокат назвав дії НАБУ «абсолютно незаконними»

Відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби Романа Насірова транспортують у кареті швидкої допомоги з приміщення клінічної лікарні «Феофанія», де він перебував, за присутності представників Національного антикорупційного бюро. Адвокат Олександр Мірошник в ефірі «112 Україна» заявив, що ці дії незаконні.

Повідомляється, що дружину не пустили до карети «швидкої».

Як зазначив його адвокат Олександр Мірошник, «абсолютно незаконні дії детективів НАБУ».

«Ми не знаємо, куди його вивезли, це невідомі нам лікарі, які просто його вивезли. Посадили у машину «швидкої» і повезли, ми не знаємо куди», - додав він.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

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