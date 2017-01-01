Директор Авдіївського коксохіму: Завод протримається без газу та електроенергії максимум три доби, після цього – все

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Муса Магомедов

Зупинка роботи заводу означатиме, що не буде кому опалювати місто, і впродовж чотирьох-шести годин місто замерзне – Муса Магомедов

Після масових обстрілів Авдіївський коксохімічний завод був змушений перейти у режим «гарячої консервації»: було збережено автономну генерацію електроенергії на заводі та обігрів міста на коксовому газі. Проте ситуація залишається нестабільною – досі не вдалося забезпечити постачання електроенергії до міста через постійні обстріли. За словами директора підприємства Муси Магомедова, якщо ситуація не поліпшиться протягом найближчого часу, Авдіївка може в буквальному сенсі замерзнути.

«Зараз працюють тільки 1-й та 2-й цехи на видачу: коксовий газ використовується для обігріву міста. У нас був вибір: підтримувати температуру у відключених цехах чи кинути кокс на місто, на опалення. Останнє ми і зробили», – зазначив Магомедов.

Те, що буде далі з Авдіївкою та заводом, спрогнозувати неможливо. «Все залежить від того, скільки нам зможуть дати газу. Це по-перше. По-друге, все залежатиме від зовнішньої температури, бо -20...-23 градуси – це, звичайно, екстремальна температура. В літньому режимі можна простояти значно більшу кількість часу. А зараз, якщо не буде ані електроенергії, ані природного газу, то це три доби. Далі можна говорити, що все. Зупинка роботи заводу, по-перше, означатиме, що не буде кому опалювати місто, і впродовж чотирьох-шести годин місто замерзне», – додав Магомедов.

Нагадаємо, вчора ввечері ремонтні бригади не змогли провести роботи з відновлення електромереж.

Вже третю добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Детальніше читайте: Директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов: Зупинка заводу означатиме, що впродовж 4-6 годин місто замерзне