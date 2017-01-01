Ситуація на коксохімічному заводі в Авдіївці може перерости в техногенну катастрофу, - Семерак

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Станом на сьогодні загрозу, у зв’язку із консервацією окремих цехів, зупинено і вживаються всі необхідні заходи для нормалізації екологічних наслідків ситуації

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак зазначив, що в Авдіївці знаходиться одне з найбільших коксохімічних підприємств Європи, аварію на якому поки вдалося запобігти завдяки консервації окремих цехів. Про це Семерак повідомив в Facebook.

За його словами, фахівці Мінприроди займаються ситуацією, яка сталася в Авдіївці на коксохімічному заводі в зв'язку з військовими діями поблизу.

«Ми абсолютно чітко розуміємо, що ситуація на коксохімічному заводі може перерости в справжню техногенну катастрофу, ставши загрозою здоров’ю та життю тисяч українців. Проте зараз працівники підприємства контролюють ситуацію. Нагадаю, що на підприємстві працює понад 6 тисяч людей», - розповів він.

Міністр зазначив, що його відомство перебуває на зв'язку з керівництвом Авдіївського коксохімічного заводу.

«Станом на сьогодні загрозу, у зв’язку із консервацією окремих цехів, зупинено і вживаються всі необхідні заходи для нормалізації екологічних наслідків ситуації, згідно з «Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій» для всіх цехів, в тому числі і для допоміжних цехів. Хочу наголосити, що протягом року у зв’язку із розміщенням заводу фактично в зоні бойових дій, інспектори Держекоінспекції в Донецькій області не мали доступу на підприємство для здійснення перевірки. Єдине, що моніторилося, це стан річки Казений Торець, в межах м. Констянтинівки, до якої скидаються зворотні води підприємства», - зазначив Семерак.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено



