До Михайлівського собору у Києві підігнали автозаки

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Біля автозаків чергують кілька правоохоронців

У Києві до Михайлівського собору підігнали не менше п'яти автозаків, повідомляє «УНН».

Відзначається, що транспортні засоби розмістили на площі біля Михайлівського собору та будівлі Міністерства закордонних справ України.

Біля автозаків знаходяться кілька правоохоронців.

Відзначимо, в Києві сьогодні на 19:00 заплановано народне віче щодо торгової блокади окупованого Донбасу.

Як повідомлялось, мітингувальники закликають припинити торгівлю з окупованою частиною Донбас та звертаються до депутатів фракції президента голосувати в Парламенті за закон, що забороняє цю торгівлю

В районі Адміністрації президента в урядовому кварталі був встановлений намет, всього там протестують близько двох сотень людей.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.