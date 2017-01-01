Франція закликає українську владу зняти блокаду Донбасу
- Сьогодні, 17:23
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Франція стурбована рішенням української влади запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни
Міністерство закордонних справ Франції виступило з закликом до української влади вжити зусиль задля зняття блокади залізничних шляхів, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Франції.
«Франція дуже стурбована рішенням українського уряду від 15 березня запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни», - йдеться у повідомленні.
«Ми закликаємо українську владу продовжувати зусилля з метою зняття блокади залізничних шляхів, що ведуть до лінії розмежування», - наголосили в МЗС Франції.
У відомстві закликали російську і українську владу зосередити зусилля на виконанні Мінських угод.
Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.
16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.
Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.
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Джерело: Європейська правда