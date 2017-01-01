Франція закликає українську владу зняти блокаду Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокада шляхів через лінію розмежування на Донбасі

Франція стурбована рішенням української влади запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни

Міністерство закордонних справ Франції виступило з закликом до української влади вжити зусиль задля зняття блокади залізничних шляхів, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Франції.

«Франція дуже стурбована рішенням українського уряду від 15 березня запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни», - йдеться у повідомленні.

«Ми закликаємо українську владу продовжувати зусилля з метою зняття блокади залізничних шляхів, що ведуть до лінії розмежування», - наголосили в МЗС Франції.

У відомстві закликали російську і українську владу зосередити зусилля на виконанні Мінських угод.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.

Читайте також статтю: «Блокада від Порошенка. Як це буде?»

Джерело: Європейська правда