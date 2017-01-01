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    Гарантій від РФ про припинення вогню в Авдіївці досі немає

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    Зруйнований будинок в Авдіївці
    Зруйнований будинок в Авдіївці

    Ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки

    Українська сторона досі не отримала письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки», – написав він.

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    Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

    Евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання. Станом на 11-ту годину було евакуйовано близько 200 мешканців.

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    Павло Жебрівський Авдіївка
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