Гарантій від РФ про припинення вогню в Авдіївці досі немає

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Зруйнований будинок в Авдіївці

Ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки

Українська сторона досі не отримала письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК). Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Станом на 11:00 ми так і не отримали письмової гарантії припинення вогню від російської сторони в СЦКК. Наші ремонтники не можуть виїхати на місце для проведення робіт із відновлення електропостачання до Авдіївки», – написав він.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Евакуація жителів Авдіївки відбуватиметься лише за особистого бажання. Станом на 11-ту годину було евакуйовано близько 200 мешканців.

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