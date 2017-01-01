Генсек НАТО закликав до ретельного розслідування підриву автомобіля ОБСЄ

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Автомобіль ОБСЄ

Йенс Столтенберг наголошує, що безпека і свобода пересування повинні бути збережені

Генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив на необхідності ретельного розслідування підриву автомобіля з патрулем ОБСЄ поблизу Луганська.

Про це він написав у Twitter.

«Необхідне ретельне розслідування трагічного інциденту з СММ ОБСЄ на сході України. Безпека і свобода пересування повинні бути збережені», — написав Столтенберг.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.

За словами народного депутата Антона Геращенка, загиблий співробітник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мав громадянство Великої Британії.

Джерело: Громадське