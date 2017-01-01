Геращенко пояснила, навіщо Кремль блокував Мінські угоди ще з вересня минулого року

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Москва блокувала Мінські угоди, бо чекала на нову владу в США

Виконання Мінських угод було заблоковане Росією і маріонетковими керівниками так званих «Л/ДНР».

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Виконання Мінських угод було заблоковано РФ і маріонеточними «руководителями республик» і тому, що РФ не збирається поки що виходити з Донбасу (але мета Москви - це не підкорення шахтарського краю, а вся Україна), і тому, що Кремль відверто чекав, що нова адміністрація в США може бути більш лояльною. А ще Кремль чекає, що 2017 принесе більш лояльні уряди в низці європейських країн», - написала Геращенко.

Саме тому, за її словами, з вересня фактично заблоковано питання звільнення заручників. «Для Москви це козир у торгах за зняття санкцій. Мова йде й про політв'язнів в РФ і про заручників на окупованих територіях. Погано, що світ дозволяє Кремлю, що більше двох років незаконно утримує українців, використовувати заручників як елемент торгу», - зазначила перший віце-спікер.

У цьому контексті, переконана Геращенко, дуже важливою є солідарна позиція країн ЄС, уже висловлена лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, що санкції мають тривати до повного виконання Мінських угод, тобто до повернення Україною контролю над кордоном. А безпекові і гуманітарні питання мають бути першочерговими, переконана Геращенко.