Гончаренко розповів, скільки разів його намагались вбити

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Нардеп обіцяє з’явитись у Верховній Раді наступного тижня

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що це вже третя спроба замаху на нього. Про це він сам розповів в ефірі NewsOne.

«Це вже втретє (здійснено замах — ред.). Дві групи вже затримані, одна в 2014 році, одна в 2015 році, одна вже засуджена, одна в суді знаходиться... Щодо мого стану, я до цього вже звик», — зазначив Гончаренко.

Крім того, він додав, що наразі він знаходиться в Одесі, а на роботі, у Верховній Раді, він з’явиться наступного тижня. «У Верховній Раді наступного тижня я буду на роботі», — запевнив нардеп.

Як повідомлялось, СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Наразі із телефоном Гончаренка зв'язок відсутній. Факт викрадення нардепа підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган та речниця СБУ Олена Гітлянська.

За фактом викрадення народного депутата Олексія Гончаренка відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводи того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджує, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».