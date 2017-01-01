У Нацкомісії переконують: жодного підвищення цін на газ немає
- Сьогодні, 16:21
-
Розсилка
Глава НКРЕКП Дмитро Вовк закликав не панікувати
Для жодної категорії споживачів не буде підвищення сукупного рахунку на газ. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк.
«Жодного підвищення цін на газ немає, відбувається лише розділення рахунку - окремо вартість газу і окремо його постачання. Не треба паніки», - заявив він і додав, що відтепер споживачі будуть чітко знати, що за 87% відповідає уряд, як за ціну газу, а 13% - це постачання.
За його словами, розділення рахунків є європейською практикою і дозволяє отримувати якісні і безпечні послуги з газопостачання, а також «лібералізувати ринок, щоб була можливість змінити постачальника».
Абонплата за газ складається, за його словами, з ПДВ, який йде у державний бюджет України, з вартості транспортування магістральними мережами і вартості транспортування розподільними мережами, про «жодні додаткові кошти якимось олігархам мова не йде».
При цьому НКРЕКП має намір відтермінувати введення абонентської плати за газ на 3 місяці. «Як мінімум до опалювального періоду ніякого ноу-хау, ніяких навантажень не буде. Якщо будуть новації - то вони повинні нести тільки позитив, щоб споживач розумів, за що він платить і що він в результаті отримує», - сказав він.
Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.
Президент Петро Порошенко заявив, що рішення про введення абонплати на газ має бути призупинено.
3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. В цей же день Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну з пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.
Водночас у НКРЕКП нагадують, що рішення ухвалене у відповідності до закону «Про ринок газу», який вимагає відокремлення постачання і транспортування газу, а також погоджено із МВФ.
Джерело: ВВС Україна