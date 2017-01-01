Гройсман назвав Тимошенко «минулим української політики»

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Володимир Гройсман і Юлія Тимошенко

Гройсман заявив, що Тимошенко «посадила на голку Росії і ще кайданами нас прикувала до труби «Газпрому»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав екс-прем’єра, народного депутата Юлію Тимошенко минулим української політики. Про це він заявив сьогодні журналістам у Маріуполі Донецької області.

«Юля Тимошенко для мене не є опонентом, тому що вона – минуле української політики», – сказав Гройсман.

Він нагадав, що саме Тимошенко підписала угоду з російським «Газпромом», в якій було прописано умову «бери або плати». «Фактично вона нас посадила на голку Росії і ще кайданами нас прикувала до труби «Газпрому». Це була її змова з Російською Федерацією», – наголосив прем’єр.

Гройсман додав, що рішення Стокгольмського арбітражу, яке скасувало цю «жахливу для України» умову, розкриває «фальш і недоброзичливість до нашої країни» з боку Тимошенко.

Як відомо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Акції «Газпрому» в середу впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрд капіталізації

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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Джерело: Українська правда