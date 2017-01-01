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    Гройсман завтра збере міністрів на засідання уряду

    • Сьогодні, 14:53
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    Засідання Кабміну розпочнеться об 11 годині у віівторок

    Завтра, 14 лютого, під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду.

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    Про це  повідомили в прес-службі Кабміну.

    Початок заходу: 11:00.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в засідання Енергетичного штабу планує розглянути доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії. 

    Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

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