Гройсман завтра збере міністрів на засідання уряду
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Засідання Кабміну розпочнеться об 11 годині у віівторок
Завтра, 14 лютого, під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду.
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Про це повідомили в прес-службі Кабміну.
Початок заходу: 11:00.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в засідання Енергетичного штабу планує розглянути доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.
Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.