Криваві сутички у Полтаві: обласне керівництво збирає міськраду

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Протести в Полтаві

Сесія Полтавської міськради зумовлена «стабілізацією обстановки в місті»

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова Полтавської облради Олександр Біленький просять мера Полтави Олександра Мамая екстрено скликати сесію Полтавської міськради для стабілізації обстановки в місті.

Про це сказано в спільній заяві Головка і Біленького, розісланому прес-службою облдержадміністрації в ЗМІ.

«Ми звертаємося до мера Полтави Олександра Мамая з проханням якомога швидше зібрати сесію міської ради для стабілізації ситуації, яка сьогодні виникла в місті», - сказано в заяві.

Головко і Біленький попросили мера не загострювати подій і зупинити політичні пристрасті, а також врахувати всі вимоги, які висувають жителі міста.

У свою чергу протестувальники наголошують, що напруга в місті наростає, мер п'ятий день не зустрічається з протестувальниками, не надав адекватного коментаря ситуації, не вийшов ні до людей, ні до голів фракцій опозиції міськради Полтави.

Зазначимо, пікетувальники у мерії організували «Штаб спротиву», вимагаючи термінового скликання позачергової сесії з рішенням про мораторій на МАФи.

Раніше мер Полтави Олександр Мамай заявив про призупинення забудови арки в центрі Полтави на вул. Соборності, 27, яка викликала масові протести жителів міста. Також він зареєстрував проект рішення в міськраді про введення повного мораторію на будівництво МАФів у Полтаві.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.

Джерело: Українські новини