Із системи безпеки шахти «Степова» зникли дані про вибух

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За результатами роботи урядової комісії робитимуть висновки правоохоронні органи й проводитимуть розслідування

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив, що із системи безпеки УТАС зникли всі дані про момент аварії на шахті «Степова» ВАТ «Львіввугілля». Про це він розповів на брифінгу за результатами чергового засідання урядової комісії з розслідування причин трагедії на шахті.

«Питання виникло і, я думаю, що окремо за результатами роботи урядової комісії робитимуть висновки правоохоронні органи й проводитимуть розслідування, чому саме під час вибуху були знищені всі дані із системи УТАС, тому що остання інформація була о 7:30, а наступна інформація була тільки о 12:38, аварія відбулася о 11:58», - сказав Зубко.

Урядовець зауважив, що під час аварії у лаві «Степової» було тільки 156 кубів повітряної суміші замість необхідних 453, а сама система УТАС, яка мала би сповістити про збільшення метану в повітрі та відключити все енергозабезпечення шахти, не спрацювала.

Віце-прем’єр нагадав, що урядова комісія працюватиме до 6 квітня, а свої матеріали потім передасть до правоохоронних органів.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули, 23 госпіталізовано. За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.

3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Комісію очолив Геннадій Зубко.

Джерело: Укрінформ