Вибух на шахті «Степова» стався під час ремонтних робіт - Зубко
- Сьогодні, 15:31
-
Розсилка
На сьогоднішній день шахта «Степова» перебуває в неробочому стані, рятувальники проводять роботи з дегазації шахти
На час аварії на шахті «Степова» на Львівщині велися роботи не з видобутку вугілля, а ремонтні роботи.
Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами засідання урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті.
«У той момент о 12:37, коли відбулася аварія на шахті і стався вибух, проводилися ремонтні роботи. Видобутку ніякого не велося», - сказав Зубко, спростовуючи інформацію, що до вибуху на «Степовій» призвело збільшення видобутку вугілля.
Крім того, за словами урядовця, протягом останніх кількох років, обсяг видобутого вугілля на шахті впав з 2,5 млн тонн до 500 тисяч.
Як повідомлялося, 2 березня на шахті «Степова» ВАТ «Львіввугілля» у с.Глухів Сокальського району Львівської області на глибині 550 метрів внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. За інформацією Нацполіції та прокуратури, 8 гірників загинули, 21 шахтар був госпіталізований.
За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.
За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.
3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної Комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Її очолив Геннадій Зубко.