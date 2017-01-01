Вибух на шахті «Степова» стався під час ремонтних робіт - Зубко

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Геннадій Зубко

На сьогоднішній день шахта «Степова» перебуває в неробочому стані, рятувальники проводять роботи з дегазації шахти

На час аварії на шахті «Степова» на Львівщині велися роботи не з видобутку вугілля, а ремонтні роботи.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами засідання урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті.

«У той момент о 12:37, коли відбулася аварія на шахті і стався вибух, проводилися ремонтні роботи. Видобутку ніякого не велося», - сказав Зубко, спростовуючи інформацію, що до вибуху на «Степовій» призвело збільшення видобутку вугілля.

Крім того, за словами урядовця, протягом останніх кількох років, обсяг видобутого вугілля на шахті впав з 2,5 млн тонн до 500 тисяч.

Як повідомлялося, 2 березня на шахті «Степова» ВАТ «Львіввугілля» у с.Глухів Сокальського району Львівської області на глибині 550 метрів внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. За інформацією Нацполіції та прокуратури, 8 гірників загинули, 21 шахтар був госпіталізований.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної Комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Її очолив Геннадій Зубко.