ЄС виділив Україні 600 млн євро фіндопомоги

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Фіндопомога від ЄС

Порошенко повідомив про другий транш макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для стабілізації та реформування економіки.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ЄС виділив другий транш у 600 млн євро як частину макрофінансової допомоги для стабілізації та реформування економіки», - написав він.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.

Нагадаємо, 30 березня Порошенко прогнозував, що з 3 по 7 квітня на рахунки України має надійти 600 млн євро макрофінансової допомоги.

3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Ознайомитися з текстом меморандуму між Україною та МВФ можна тут.