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    ЄС виділив Україні 600 млн євро фіндопомоги

    • Сьогодні, 19:49
    • Розсилка
    Фіндопомога від ЄС
    Фіндопомога від ЄС

    Порошенко повідомив про другий транш макрофінансової допомоги від ЄС

    Європейський союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро  для стабілізації та реформування економіки.

    Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент України Петро Порошенко.

    «Сьогодні ЄС виділив другий транш у 600 млн євро як частину макрофінансової допомоги для стабілізації та реформування економіки», - написав він.

    Нагадаємо, 30 березня Порошенко прогнозував, що з 3 по 7 квітня на рахунки України має надійти 600 млн євро макрофінансової допомоги.

    3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

    Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

    Ознайомитися з текстом меморандуму між Україною та МВФ можна тут.

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