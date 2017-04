ЄС виділив Україні 600 млн євро фіндопомоги

Порошенко повідомив про другий транш макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський союз надав Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро для стабілізації та реформування економіки.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ЄС виділив другий транш у 600 млн євро як частину макрофінансової допомоги для стабілізації та реформування економіки», - написав він.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy