Кремлівського пропагандиста Грема Філліпса викинули з парламенту Британії

Поліція виштовхнула пропутінського журналіста з будівлі парламенту під крики: «Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!»

Британського пропутінського журналіста, який працює для пропагандистських телеканалів Russia Today і «Звезда» Грема Філліпса вигнали з будівлі парламенту Великої Британії.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Британії у Twitter.

«Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини. Навіть таке цуценя, як російський пропагандист Г.Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії», - написала посол України Наталія Галібаренко у коментарі до відео, на якому той зображений.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm