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    Кремлівського пропагандиста Грема Філліпса викинули з парламенту Британії

    • Сьогодні, 12:19
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    Поліція виштовхнула пропутінського журналіста з будівлі парламенту під крики: «Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!»

    Британського пропутінського журналіста, який працює для пропагандистських телеканалів Russia Today і «Звезда» Грема Філліпса вигнали з будівлі парламенту Великої Британії.

    Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Британії у Twitter.

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    «Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини. Навіть таке цуценя, як російський пропагандист Г.Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії», - написала посол України Наталія Галібаренко у коментарі до відео, на якому той зображений.

    Як видно на кадрах ролика, поліцейський виштовхує скандального пропагандиста в двері.

    «Забирайтеся звідси, ви брехун! Ганьба вам!» – чути голос за кадром.

    Філліпс спробував чинити опір, але правоохоронці вигнали його під схвальні вигуки присутніх.

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