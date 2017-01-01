  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Катастрофа російського судна в Чорному морі: рятувальники відновили пошукові роботи

    • Сьогодні, 10:04
    • Розсилка
    Пошукові роботи в Чорному морі
    Пошукові роботи в Чорному морі

    Для участі в пошуково-рятувальній операції в готовності знаходиться водолазна група із семи осіб

    На місці катастрофи російського суховантажу «Герої Арсеналу» в Чорному морі відновлені пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Південного регіонального центру МНС Росії.

    «Вранці пошуково-рятувальні роботи поновилися, на місці працюють шість рятувальних суден. 19 оперативних груп у складі 72 осіб і 20 одиниць техніки проводять моніторинг берегової зони», - повідомили в російському відомстві.

    Як повідомляється, для участі в пошуково-рятувальній операції в готовності знаходиться водолазна група із семи осіб, які оснащені мобільним водолазним комплексом з барокамерою, малогабаритним телекерований підводним апаратом «Фалькон» і гідролокатором бічного огляду. 

    Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

    На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

    Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

    Читайте також
    Чорне море катастрофа корабель рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ