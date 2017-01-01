Катастрофа російського судна в Чорному морі: рятувальники відновили пошукові роботи

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Пошукові роботи в Чорному морі

Для участі в пошуково-рятувальній операції в готовності знаходиться водолазна група із семи осіб

На місці катастрофи російського суховантажу «Герої Арсеналу» в Чорному морі відновлені пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Південного регіонального центру МНС Росії.

«Вранці пошуково-рятувальні роботи поновилися, на місці працюють шість рятувальних суден. 19 оперативних груп у складі 72 осіб і 20 одиниць техніки проводять моніторинг берегової зони», - повідомили в російському відомстві.

Як повідомляється, для участі в пошуково-рятувальній операції в готовності знаходиться водолазна група із семи осіб, які оснащені мобільним водолазним комплексом з барокамерою, малогабаритним телекерований підводним апаратом «Фалькон» і гідролокатором бічного огляду.

Як відомо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі.

На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.