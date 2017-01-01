Керівник Суспільного розказав про дивні умови, які йому записали у трудову угоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зураб Аласанія

У контракті є пункт про обов’язковість місцеперебування на робочому місці з 9 ранку до 18 вечора

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв'ю «Главкому» заявив, що разом із юристами збирається вносити правки до трудової угоди.

«10 квітня мені надіслали на пошту проект контракту. Я можу вносити до нього правки, чим разом із юристом і займатимемося. Після того як надішлю назад цей документ зі змінами, впродовж п’яти днів його мають підписати», - розповів Аласанія.

Він пояснив, що його не влаштувало у цій угоді, що будете правити.

«Там такий кабальний контракт, скажу я вам! У ньому, зокрема, прописано, де точно я маю сидіти. Тобто якщо я не сидітиму на Мельникова, 42 (адреса телецентру, - «Главком») з 9 ранку до 18 вечора, то це вважатиметься порушенням. Ви будете сміятися, прописана і обідня перерва - одна година. Думаю, вони просто здерли готовий контракт там з якоїсь «Укрпошти». Так от, я не збираюся підписувати такий варіант. Пункт про обов’язковість свого місцеперебування на робочому місці я точно викину звідти. Це не розумно», - зазначив голова правління Суспільного телебачення.

Аласанія заявив, що після підписання угоди має пред’явити свою команду.

«Після цього від 10 до 30 днів, згідно з положенням, я маю їм пред’явити команду. І цю команду – правління - Наглядова рада має обрати так само, як обрали на конкурсі мене. Це виглядатиме так: я приведу шістьох потенційних членів своєї команди і представлю Наглядовій раді», - підкреслив голова правління.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.