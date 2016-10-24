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    Клімкін розповів, коли за кордоном з’явиться Український інститут

    • Сьогодні, 12:17
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    <em>Павло Клімкін</em>
    Павло Клімкін

    Інститут займатиметься культурною та публічною дипломатією

    Український інститут для просування сучасної України за кордоном планують запустити в найближчі кілька місяців, зокрема, відкрити його відділення в ключових країнах світу. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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    «Ідея сьогодні надати поштовх проекту Українського інституту. Це форма презентації країни, яка себе виправдала в інших країнах. Ми проаналізували досвід європейських країн, і вважаємо що настав час створити Український інститут. На основі нашого досвіду і розмов з експертами та з громадськістю, ми вважаємо, що найкращою є форма державної установи»,- сказав він.

    За словами Клімкіна, метою створення такого інституту є зростання довіри до України в світі, її ідентифікація та збільшення привабливості.

    Інститут фактично займатиметься культурною та публічною дипломатією.

    «Ми не претендуємо на те, що і як буде робити Український інститут і в цьому буде абсолютна новація»,- розповів Клімкін.

    Він додав, що планується відкриття представництв в Північній Америці, Європі та Азії.

    «Плануємо що після обговорення статуту, який буде представлено сьогодні на сайті МЗС, запустимо весь процес, думаю що це буде тривати 2-4 місяці. Щодо фінансування - це комбінація державних коштів з грантами та пожертвами»,- підсумував він.

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