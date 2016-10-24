Клімкін розповів, коли за кордоном з’явиться Український інститут
- Сьогодні, 12:17
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Інститут займатиметься культурною та публічною дипломатією
Український інститут для просування сучасної України за кордоном планують запустити в найближчі кілька місяців, зокрема, відкрити його відділення в ключових країнах світу. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Ідея сьогодні надати поштовх проекту Українського інституту. Це форма презентації країни, яка себе виправдала в інших країнах. Ми проаналізували досвід європейських країн, і вважаємо що настав час створити Український інститут. На основі нашого досвіду і розмов з експертами та з громадськістю, ми вважаємо, що найкращою є форма державної установи»,- сказав він.
За словами Клімкіна, метою створення такого інституту є зростання довіри до України в світі, її ідентифікація та збільшення привабливості.
Інститут фактично займатиметься культурною та публічною дипломатією.
«Ми не претендуємо на те, що і як буде робити Український інститут і в цьому буде абсолютна новація»,- розповів Клімкін.
Він додав, що планується відкриття представництв в Північній Америці, Європі та Азії.
«Плануємо що після обговорення статуту, який буде представлено сьогодні на сайті МЗС, запустимо весь процес, думаю що це буде тривати 2-4 місяці. Щодо фінансування - це комбінація державних коштів з грантами та пожертвами»,- підсумував він.