Клімкін розповів, коли за кордоном з’явиться Український інститут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін

Інститут займатиметься культурною та публічною дипломатією

Український інститут для просування сучасної України за кордоном планують запустити в найближчі кілька місяців, зокрема, відкрити його відділення в ключових країнах світу. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Ідея сьогодні надати поштовх проекту Українського інституту. Це форма презентації країни, яка себе виправдала в інших країнах. Ми проаналізували досвід європейських країн, і вважаємо що настав час створити Український інститут. На основі нашого досвіду і розмов з експертами та з громадськістю, ми вважаємо, що найкращою є форма державної установи»,- сказав він.

За словами Клімкіна, метою створення такого інституту є зростання довіри до України в світі, її ідентифікація та збільшення привабливості.

Інститут фактично займатиметься культурною та публічною дипломатією.

«Ми не претендуємо на те, що і як буде робити Український інститут і в цьому буде абсолютна новація»,- розповів Клімкін.

Він додав, що планується відкриття представництв в Північній Америці, Європі та Азії.

«Плануємо що після обговорення статуту, який буде представлено сьогодні на сайті МЗС, запустимо весь процес, думаю що це буде тривати 2-4 місяці. Щодо фінансування - це комбінація державних коштів з грантами та пожертвами»,- підсумував він.