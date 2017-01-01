Конфлікт з німцями через заяви посла про вибори на окупованому Донбасі вичерпано - Клімкін

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Павло Клімкін

Клімкін заявив, що те, що відбулося, ніяк не вплинуло на українсько-німецькі відносини

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель пояснив свої висловлювання в МЗС України і конфлікт вичерпано.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Клімкін заявив, що те, що відбулося, ніяк не вплинуло на українсько-німецькі відносини. Він наголосив, що знає німецьку позицію.

«Німецький посол був в МЗС. Політичний директор мав з ним відповідну бесіду», - повідомив Клімкін.

За його словами, «ці декілька фраз (про вибори на Донбасі за присутності російських військ, - ред.) в контексті нашої дружби з Німеччиною є дійсно вичерпаними».

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю заявив, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Міністерство закордонних справ викликало посла Німеччини для пояснень через його заяви про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.

У МЗС Німеччини з цього приводу пояснили, що вони керуються положеннями Мінських угод при врегулюванні кризи на Донбасі.

Потім Райхель пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ.

Вчора офіційний Берлін заявив, що підтримує заяву посла про вибори на окупованому Донбасі.

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