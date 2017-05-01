КНДР обіцяє зміцнювати ядерний потенціал попри санкції

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Військова техніка на параді в КНДР

Посол Північної Кореї в ООН закликав Дональда Трампа припинити свою «ворожу» політику щодо КНДР

Північна Корея обіцяє швидко зміцнювати свої ядерні можливості, поки вона стикається з «ворожою» політикою.

Про це заявив посол Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен, пише Al jazeera.

В Організації Об'єднаних Націй Кім Ін Рен заявив, що Пхеньян ніколи не відмовиться від «ядерного стримування для самооборони і можливості попереджувального удару», навіть якщо США поглибить санкційний тиск «до межі».

Виступаючи перед журналістами, Кім Ін Рен хвалився недавнім випробуванням і заявив, що якщо адміністрація Трампа хоче миру на розділеному Корейському півострові, вона має замінити перемир'я, яке зупинило Корейську війну 1950-53 рр., мирною угодою і припинити свою «ворожу» політику щодо КНДР.

Нагадаємо, 21 травня КНДР здійснила черговий ракетний пуск, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км.

«Главком» також повідомляв, що Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.

Джерело: Укрінформ