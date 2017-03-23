КНДР планує випробування ядерної ракети – ЗМІ

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Північна Корея

Випробування можуть відбутися в кінці березня

Північна Корея готується до чергового випробування ядерної зброї, яке може статися через кілька днів. Про це повідомляє Fox News з посиланням на американських чиновників.

«Випробування можуть відбутися в кінці місяця», - сказав один з чиновників.

У Пентагоні бачили докази того, що КНДР закінчила створення нових тунелів навколо полігону Пунгері, але Північній Кореї ще потрібно доставити до полігону обладнання для можливого запуску.

Раніше стало відомо, що Північна Корея запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

МЗС України «жорстко» засудило запуск балістичних ракет КНДР.

Нещодавно Північна Корея провела випробування новітнього ракетного двигуна.

В середу зранку КНДР провела серію невдалих ракетних пусків зі східного узбережжя в районі міста Вонсан.