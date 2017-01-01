Вибухи в Балаклії не загрожують жителям Харкова - Міноборони

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Вибух в Балаклії Фото: ДСНС

Це «вже третя надзвичайна подія, пов'язана із даним військовим коллективом», зазначили в Міноборони

Загрози для Харкова через надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів в області не існує. Про це повідомив керівник харківського Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Дмитро Горбунов.

«Можу точно сказати, що для облансого центру Харківської області точно загрози не існує», - сказав він.

З його слів, це «вже третя надзвичайна подія, пов'язана із даним військовим коллективом».

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області було закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км.

Наразі на місці події розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значнку кількість техніки та рятувальникіів області.

Жертв та постраждалих від надзвичайнолї події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.