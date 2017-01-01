Учасник блокади дав ляпаса керівнику Донецької обласної Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Аброськін

В'ячеслав Аброськін стверджує, що сам дозолив себе вдарити

Один із учасників «блокади» дав ляпаса керівнику Донецької обласної Нацполіції. Про це В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook.

«Поблизу м. Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС та іншому транспорту. Заблокували один із шляхів, через який здійснюється життєзабезпечення регіону", - розповів він.

Аброськін додав, що дозволив одному з активістів себе вдарити.

«Одному із діячів, який найбільше жалівся та намагався вдарити мене по обличчю, бо, за його словами, в мене була зброя, я підставив йому праву щоку і показав, що насправді у мене немає зброї. Він моїм дозволом скористався. Потім я запропонував йому ліву щоку, але попередив, що втретє вже буде моя черга. Цей чоловік - мешканець Донецька. Думаю, що після цього нашого «спілкування» він заспокоїться», - написав Аброськін.

Як повідомляв «Главком», залізнична блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн.гривень

Активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.

.