У СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади»

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Залізничні рейки на Донбасі, які повиривали блокувальники

СБУ категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній «зацікавленості» торгівлі з так званими «ДНР/ЛНР»

У Службі безпеки України заявили, що деякі політики, прикриваючись патріотичними гаслами «зупинки торгівлі з окупантами», яка нібито «кришується» СБУ, пропагуючи введення режиму «економічної блокади», організували блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донецької та Луганської областей, повідомляє прес-служба відомства.

«Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній «зацікавленості» торгівлі з т.зв. «ДНР/ЛНР». Служба засуджує «популістські» дії окремих політиків, які ґрунтуються на введені в оману і маніпулюванні свідомістю громадян», - йдеться у заяві.

Зазначимо що, згідно зі ст. 12, 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» наказом керівника оперативного штабу з управління антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей від 12 червня 2015 року № 415ог затверджено Тимчасовий порядок контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення.

Він регламентує, що переміщення товарів з/на неконтрольовані території здійснюються виключно залізничним транспортом через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду. Надання відповідних дозволів суб'єктам господарювання здійснюється Координаційним центром, до складу якого входять представники багатьох відомств, у тому числі СБУ, після відповідного подання до Державної фіскальної служби України.

Дозвіл надається за умови сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до фінансування терористичної діяльності.

Підприємці мають бути зареєстровані для податкового обліку на контрольованій Україною території, соціально та експортно орієнтованими, мати єдиний цикл виробництва на неконтрольованій та контрольованій українською владою територіях та здійснювати розрахунки з використанням виключно банківської системи України.

У прес-службі СБУ зазначають, що товари, поставки яких нібито блокують окремі політики, є забороненими до переміщення через лінію розмежування. Деякі з них можуть постачатися виключно у вигляді гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, учасники «блокади» залізниці на Луганщині сьогодні вночі вирвали рейки на залізниці. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир Парасюк.

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне, і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.