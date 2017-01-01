Посилення обстрілів бойовиками може бути пов’язане з ефективністю блокади Донбасу – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наша влада торгує з тією стороною. Вони можуть домовитися про різного роду сценарії, провокації, вважає Парасюк

Активізація обстрілів з боку бойовиків може бути безпосередньо пов’язаною із блокадою залізниці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат Володимир Парасюк.

«Такий варіант дуже можливий. Наша влада ж торгує з тією стороною. Вони можуть домовитися про різного роду сценарії, провокації», – зазначив він.

Парасюк також нагадав, що країна живе в умовах війни. «Коли посилюються обстріли, коли йдеться про відкриту агресію, мені дуже неприємно слухати заяви українських політиків про те, що, мовляв, давайте на дещо закривати очі. Цього робити не потрібно», – додав він.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.