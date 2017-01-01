Комітет Сенату затвердив Тіллерсона главою Держдепу

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За Тіллерсона проголосувало 11 сенаторів, 10 виступили проти

Комітет Сенату США затвердив кандидатуру колишнього глави Exxon Mobile Рекса Тіллерсона на пост глави Держдепартаменту США

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Голосуванню передували гарячі дискусії, в результаті за Тіллерсона проголосувало 11 сенаторів, 10 виступили проти.

Тепер повний склад Сенату повинен затвердити кандидатуру нового держсекретаря США.

Процес голосування довелося перервати через те, що не всі сенатори з'явилися на голосування через негоду, яка обрушилася в понеділок на східне узбережжя США. Через поривчастий вітер і проливні дощі багато рейсів затримувалися, поїзди спізнювалися.

Протягом приблизно півгодини комітет очікував прибуття сенатора-республіканця з Огайо Роба Портмана. Він вибачився перед членами комітету за запізнення і виступив за кандидатуру Тіллерсона. Таким чином його голос став вирішальним.