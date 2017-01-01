Кошти четвертого траншу МВФ уже надходять в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни

Розпочався процес перерахування коштів четвертого траншу від Міжнародного валютного фонду Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

«Почався процес перерахування коштів четвертого траншу МВФ», – написав він.

«Главком» повідомляв, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна отримає ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Також Мінфін опублікував повний текст меморандуму з МВФ українською мовою.

Серед основних вимог МВФ, які Україна має виконати до кінця року, – Верховна Рада повинна схвалити концепцію пенсійної реформи і до кінця травня ухвалити закон про ринок землі. Має бути прийнята законодавча база для об'єднання митної та податкової адміністрацій в одну юридичну особу. До кінця травня мають бути розширені повноваження НАБУ, зокрема агентству необхідно надати право на прослуховування.

Меморандум також передбачає, що Україна має ухвалити законодавство про створення Антикорупційного суду до середини червня і забезпечити погашення колишніми власниками Приватбанку кредитів до кінця червня.