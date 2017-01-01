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    Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну

    • Сьогодні, 14:19
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    Дмитро Пєсков&nbsp;
    Дмитро Пєсков 

    У Путіна сподіваються, що «вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені».

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова винна Україна, яка не змогла забезпечити його безпеку. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    За його словами, в Кремлі сподіваються, що «вбивця і ті, хто стояв за цими діями, будуть виявлені».

    «Ми вважаємо, що будь-які вигадки, які вже звучать про горезвісний російський слід, є абсурдними», - додав він.

    Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що вбивство в Києві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова - це «акт державного тероризму з боку Росії».

    «Явний почерк російських спецслужб, раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях», - сказав Порошенко. Він додав, що Вороненко «був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україні російських військ».

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

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