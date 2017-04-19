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    Кримські рятувальники прочісують берегову лінію у пошуках моряків затонулого судна

    • Сьогодні, 11:19
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    Берегова лінія біля місця аварії суховантажу
    Берегова лінія біля місця аварії суховантажу

    Рятувальники здійснюють обстеження берегової лінії від Керчі до мису Чауда

    Кримські рятувальники приступили до обстеження берегової лінії в пошуках зниклих членів екіпажу в районі аварії суховантажу «Герої Арсеналу» в Керченській протоці. Про це повідомив РИА Новости представник оперативного штабу на місці надзвичайної події.

    «Співробітники кримського головного управління МНС здійснюють обстеження берегової лінії від Керчі до мису Чауда», - сказав співрозмовник агентства.

    Раніше повідомлялося, що на пошуки  моряків суховантажу «Герої Арсеналу», який зазнав аварії в Керченській протоці, направили 139 рятувальників.

    Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

    Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців

    Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають. Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими». Врятований - український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

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