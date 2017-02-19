Луценко збирається подавати на позбавлення Артеменка недоторканності

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Андрій Артеменко

Сьогодні через «план Артеменка» було відкрито кримінальне провадження

Генеральний прокурор України Юрій Луценко допускає внесення в парламент Подання на позбавлення недоторканності нардепа Андрія Артеменка. Про це він заявив у ході брифінгу.

«Щодо Артеменка сьогодні порушено кримінальне провадження. Найближчим часом він буде викликаний до слідчого. У разі, якщо з'явиться, йому будуть задані принципові питання, головне з них буде стосуватися тієї частини його плану, опублікованого в американській пресі, де йдеться про те, що пан Артеменко погодив цей план з помічниками американського і російського президента. Саме цей нюанс, який є частиною матеріалу американського ЗМІ, є важливим для слідства. у разі, якщо депутат не з'явиться, ми підготуємо необхідні матеріали для розгляду ВРУ про дачу дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, стаття «державна зрада». Якщо він з'явиться і дасть свідчення, це ще не означає, що ми не внесемо подання. З великою часткою ймовірності я кажу, що подання в будь-якому випадку буде внесено», - заявив генпрокурор.

Як повідомлялось, прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про державну зраду за фактом оприлюднених у ЗМІ повідомлень про план щодо передачі в довгострокову «оренду» АРК, який запропонував Артеменко. Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про виключення нардепа з фракції Радикальної партії.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

В понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.



