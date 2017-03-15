Львівська та Вінницька облради підтримали рішення РНБО щодо блокади Донбасу

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Львівська облрада

Обласні ради ухвалили звернення до президента, прем'єр-міністра України, Верховної Ради України

У четвер, 16 березня, Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента України, прем'єр-міністра України, Верховної Ради України щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій. За нього проголосувало 66 обласних обранців, повідомляє прес-служба облради.

«…Внаслідок тиску суспільства та майже двомісячної блокади торгівлі Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення від 15.03.2017 року, яке дає шанс на цивілізоване обмеження торгівлі з окупантом та врегулювання ситуації. Ми закликаємо громадськість контролювати реалізацію вказаного документа. При цьому вважаємо, що жодним чином не можна ставити питання відновлення торгівлі в залежність від того, чи буде повернуто підприємства олігархічним та клановим групам», – йдеться, зокрема, у зверненні.

Крім того, депутати облради вимагають:

провести розслідування, встановити і покарати відповідно до чинного законодавства осіб, які дали та виконували наказ розігнати блокаду силовим методом;

у найшвидші терміни вжити належних заходів для звільнення всіх без винятку українських полонених;

розробити комплекс законодавчих заходів, зокрема закони України про тимчасово окуповані території, відновлення територіальної цілісності та дії Конституції України на всій території держави;

прийняти постанову Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії з питань перевірки постачань товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території;

привести урядові документи у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 року;

прийняти комплекс законодавчих та нормативних актів щодо припинення економічних відносин з тимчасово окупованими територіями, а також встановлення заборон на торгівлю товарами російського виробництва, аж до повного розриву торгово-економічних відносин із Російською Федерацією;

не ухвалювати та скасувати вже прийняті необґрунтовані обмеження для в’їзду волонтерів у зону АТО;

напрацювати комплекс заходів зі створення умов для переходу під контроль держави підприємств, фінансових установ, котрі мають стратегічне значення для життєзабезпечення галузей економіки України, а сьогодні перебувають у власності агресора.

Також 16 березня депутати Вінницької облради 53 голосами підтримали рішення РНБО щодо припинення переміщення товарів через лінію зіткнення.

Щодо тексту самого звернення до Порошенка, Гройсмана, Парубія, через неприйняття якого вчора активісти перекривали рух транспорту по Соборній, він змінився, повідомляє Вінниця.info. Вчора ввечері депутати напрацювали компромісний варіант. У тексті немає вимоги щодо звільнення керівників силових структур. Але депутати своїм зверненням закликають усі органи влади від усіх політичних сил та громадськості взяти участь у виконанні рішення РНБО.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

Разом з тим голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що рішення про встановлення блокади Донбасу суперечить попередній політиці українського уряду, яку поділяли в ЄС, але для формулювання остаточної позиції ЄС очікує пояснень від України.

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