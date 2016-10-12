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    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу

    • Сьогодні, 11:05
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    Біля міської ради також пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік

    У Львові біля Ратуші розпочався пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу та проти формування сміттєсортувальної лінії в мікрорайоні Рясне.

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    До міської ради прийшло близько 200 пікетувальників.

    «Ми не хочемо, щоб у нашому мікрорайоні був сміттєпереробний завод. Мій будинок знаходиться в кількох метрах від місця, де мав би бути завод. Люди не хочуть, щоб Рясне перетворили у сміттєзвалище», - розповіла мешканка мікрорайону Рясне Марія Карпа.

    Окрім того, біля міської ради пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік.

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    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу
    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу
    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу
    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу
    Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу

    Нагадаємо, раніше екологи нарахували на Львівщині 327 незаконних сміттєзвалищ.

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