Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу

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Біля міської ради також пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік

У Львові біля Ратуші розпочався пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу та проти формування сміттєсортувальної лінії в мікрорайоні Рясне.

До міської ради прийшло близько 200 пікетувальників.

«Ми не хочемо, щоб у нашому мікрорайоні був сміттєпереробний завод. Мій будинок знаходиться в кількох метрах від місця, де мав би бути завод. Люди не хочуть, щоб Рясне перетворили у сміттєзвалище», - розповіла мешканка мікрорайону Рясне Марія Карпа.

Окрім того, біля міської ради пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік.

Нагадаємо, раніше екологи нарахували на Львівщині 327 незаконних сміттєзвалищ.