Львів'яни пікетують Ратушу проти будівництва сміттєпереробного заводу
- Сьогодні, 11:05
-
Розсилка
Біля міської ради також пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік
У Львові біля Ратуші розпочався пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу та проти формування сміттєсортувальної лінії в мікрорайоні Рясне.
Читайте також
До міської ради прийшло близько 200 пікетувальників.
«Ми не хочемо, щоб у нашому мікрорайоні був сміттєпереробний завод. Мій будинок знаходиться в кількох метрах від місця, де мав би бути завод. Люди не хочуть, щоб Рясне перетворили у сміттєзвалище», - розповіла мешканка мікрорайону Рясне Марія Карпа.
Окрім того, біля міської ради пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік.
Нагадаємо, раніше екологи нарахували на Львівщині 327 незаконних сміттєзвалищ.