Екологи нарахували на Львівщині 327 незаконних сміттєзвалищ

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Ми очікуємо, що буде виявлено ще багато нових місць, куди несанкціоновано скидають сміття – еколог

Львівська область нараховує не менше 327 незареєстрованих сміттєзвалищ. Про це сьогодні повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Руслан Гречаник.

Протягом 2016 року в області було ліквідовано 38 несанкціонованих сміттєзвалищ та 137 стихійних засмічень.

У 2017 році запланована ліквідація 50 несанкціонованих сміттєзвалищ та стихійних засмічень на території Львівщини.

«Через проблему з вивезенням сміття на Львівщині, ми очікуємо, що буде виявлено ще багато нових місць, куди його несанкціоновано скидають», – зауважив Руслан Гречаник.

За словами голови профільної екологічної комісії Львівської обласної ради Андрія Білоуса, проблема утилізації сміття буде головною в цьому році для екології Львівщини.

Він відзначив, що через закриття Грибовицького сміттєзвалища потерпає не лише Львів, але й Жовківщина та Яворівщина.

«Я маю перед собою фотографії, які свідчать, що Жовква завалена сміттям», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Львів виділив майже 357 тис. грн містам області, які прийняли сміття. Гроші від Львова отримає Новий Розділ, Борислав, Стрий, Радехів та Самбір.

Нагадаємо, 25 січня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівщини, скликана у зв’язку з критичною ситуацією зі сміттям у Львові, прийняла рішення про одноразове вивезення накопичених в обласному центрі ТПВ на полігони у районах Львівської області. Надалі, якщо Львівська міськрада не справлятиметься з регулярним вивозом відходів, управління побутових відходів можуть передати на рівень держави.

Як відомо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про передачу Львову земельної ділянки під новий сміттєвий полігон та сміттєпереробний завод.