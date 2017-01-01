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    Марін Ле Пен обіцяє вивести Францію з НАТО та натякає на Frexit

    • Сьогодні, 02:02
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Кандидат в президенти Франції оприлюднила свою передвиборчу програму

    Лідер ультраправої французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен четвертого лютого оприлюднила свою передвиборчу програму, яка складається зі 144-ох пунктів.

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    Ле Пен зокрема обіцяє вихід Франції з НАТО, зниження пенсійного віку, збільшення деяких виплат соціальної допомоги та заборону на натуралізацію іноземців, які нелегально перебувають в країні.

    «Франція повинна залишити військове командування НАТО, щоб уникнути залучення у війни, які не відповідають інтересам країни», - йдеться в програмі.

    Також у своїй програмі Ле Пен розглядає можливість проведення референдуму щодо виходу Франції з ЄС.

    Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться навесні 2017 року.

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