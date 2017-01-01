Марін Ле Пен обіцяє вивести Францію з НАТО та натякає на Frexit

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Марін Ле Пен

Кандидат в президенти Франції оприлюднила свою передвиборчу програму

Лідер ультраправої французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен четвертого лютого оприлюднила свою передвиборчу програму, яка складається зі 144-ох пунктів.

Ле Пен зокрема обіцяє вихід Франції з НАТО, зниження пенсійного віку, збільшення деяких виплат соціальної допомоги та заборону на натуралізацію іноземців, які нелегально перебувають в країні.

«Франція повинна залишити військове командування НАТО, щоб уникнути залучення у війни, які не відповідають інтересам країни», - йдеться в програмі.

Також у своїй програмі Ле Пен розглядає можливість проведення референдуму щодо виходу Франції з ЄС.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться навесні 2017 року.