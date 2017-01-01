Мартиненко повернувся до зали суду: триває розгляд про відвід судді (оновлено)

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Фото: Главком

Суддя залишив залу засідань для прийняття рішення

Екс-нардеп Микола Мартиненко повернувся до зали Солом'янськолго суду, де сьогодні мало розпочатися засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На початку засідання адвокати Мартиненка заявили про відвід судді Олександра Бобровника, після чого суд оголосив перерву майже на годину.

Після 20 години в суді розпочався розгляд про відвід судді, повідомляє кореспондент «Главкома».

Адвокат Ігор Черезов пояснив причини, за якими він вважає суддю Олександр Бобровника упередженим. Наразі суддя Бобровник залишив залу суду для прийняття рішення.

Раніше захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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