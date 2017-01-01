Адвокати Переломи заявили відвід слідчому судді

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Сергій Перелома

В засіданні суду щодо Переломи оголошено перервуу

Захист заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи заявив відвід слідчому судді Солом’янського районного суду Києва Олександру Бобровнику.

«У зв’язку з тим, що всі клопотання САП розподіляються виключно на суддю Бобровника у нас є підозра що це не випадково»,- сказав Черезов.

На думку адвоката цей факт викликає сумнів у неупередженості слідчого судді Олександра Бобровника. Цей же суддя розпочав годиною раніше засідання у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, однак адвокати заявили про відвід судді та було оголошено перерву.

«Ми заявляємо відвід вам зараз. Нам все одно, який суддя буде розглядати, будь-який інший суддя Солом'янського райсуду», - сказав адвокат.

«Враховуючи, що НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо вас (судді – ред.), я вважаю, що є сумніви щодо вашої неупередженості», - сказав Перелома.

При цьому сторона обвинувачення зазначила, що заява про відвід слідчому судді є необґрунтованою.

«Ніякого кримінального провадження щодо судді Бобровника НАБУ не розслідує», - сказав Роман Симків, додавши, що сторона захисту не навела належних доказів упередженості слідчого судді Бобровника.

В даний момент в засіданні оголошена перерва на невизначений термін до вирішення заяви про відвід, яку має розглядати інший суддя, якого визначить автоматизована система розподілу справ між суддями.

Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі «СхідГЗК» є заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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