Медведчук записався в адвокати «Однокласників» і «ВКонтакте»

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Російські соцмережі під забороною в Україні

Медведчук прокоментував заборону в Україні популярних російських соцмереж

Заборона в Україні соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники» та інших російських ресурсів не тільки обмежує вільний доступ громадян до інформації, але і свідчить про прагнення влади захистити себе від критики громадянського суспільства, вважає лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук.

На його думку, указ президента України № 133 втілив в життя вкрай небезпечні ідеї партійців з «Народного фронту».

«У новому списку юридичних осіб серед 468 підприємств і організацій є і соціальні мережі «ВКонтакте» і «Однокласники», і пошуковик «Яндекс», і пошта Mail.Ru, і сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперськог» і DrWeb... Відтепер багатомільйонна аудиторія України - ті, хто користувався «ВКонтакте» і «Однокласники», - позбавляється доступу до інформації та можливості спілкуватися в соціальних мережах. Українцям залишається користуватися тільки Facebook - соцмережею, яка повністю контролюється з «вашингтонського обкому» істинними господарями України», - зазначив Медведчук.

Він нагадав, що це далеко не перша спроба влади ввести заборону на вільний доступ до інформації.

«Люди, які обурювалися «диктаторськими законами 16 січня», пішли далі своїх попередників у прагненні захистити себе від критики громадянського суспільства і забезпечити собі комфортні і спокійні умови перебування при владі. Два роки тому представники «Народного фронту» проштовхували законопроект, яким вводилася кримінальна відповідальність за злочини «проти авторитету органів державної влади» (читай - критику можновладців). З цього починався наступ на свободу слова ... Заборона російськомовних книг і неугодних ЗМІ, «чорні списки» діячів культури, введення квот в ефірах радіостанцій - все це свідчить про утиск прав громадян вільно одержувати інформацію і висловлювати свою думку», - констатує Медведчук.

На його переконання, заборона популярних соцмереж свідчить про те, що Україна повністю звернула з шляху демократії і встала на шлях... Північної Кореї.

«Ініціативи «партії війни», спрямовані нібито на захист національної безпеки, насправді обмежують права українських громадян і свободу слова в країні. І робиться це з єдиною метою - захистити владу від критики і обурення громадськості», - підсумував лідер «Українського вибору - права народу».

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Згодом у РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.