Міністр фінансів запевнив, що система «Приват24» і надалі працюватиме

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Данилюк сподівається, що якість обслуговування в «Приват24» покращиться

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що система електронного обслуговування клієнтів націоналізованого «Приватбанку» «Приват24» працюватиме після переходу банку в державну власність.

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському.

«Я вважаю, що ця система дійсно є дуже цінною і важливою складовою «Приватбанку». І тому ця система буде працювати. Необхідна технічна підтримка буде здійснюватись, і люди, які вже звикли до такого рівня послуг продовжуватимуть той самий рівень послуг», — сказав він.

Також Данилюк сподівається, що якість обслуговування в «Приват24» покращиться.

Окрім того, глава Мінфіну заявив, що покриття державою нестачі коштів у капіталі «Приватбанку» вже передбачено у бюджеті України на 2016 рік.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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