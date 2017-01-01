Міністр Жданов розповів, що він робить на суді у справі Мартиненка в робочий час

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Міністр молоді та спорту Ігор Жданов

Міністр пообіцяв відпрацювати той час, який провів поза робочим місцем

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов приїхав у Солом'янський суд підтримати екс-депутата Миколу Мартиненка, повідомляє кореспондент «Главкома».

На запитання кореспондента про те, що міністр робить у суді в робочий час, Жданов відповів: «У нас парламентсько-президентська республіка. Я - міністр, якого делегував «Народний фронт». Я відпрацюю, завтра чи після завтра».

Після цього Жданов перерахував кілька заходів, на яких він завтра та післязавтра - у вихідні дні - відкриватиме чи буде присутнім на них.

За даними ЗМІ, Жданов, а також міністр інфраструктури Володимир Омелян хочуть взяти Мартиненка на поруки. «Я вважаю, що немає сенсу тримати людину в СІЗО днями і місяцями. Ми сюди приїдемо, ще буде кілька депутатів, і якщо буде потрібно, ми будемо брати Мартиненко на поруки», - заявив Омелян.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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