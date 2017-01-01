Місія МВФ може розпочати роботу в Києві у травні

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Місія МВФ

Зараз в Україні працює технічна місія Фонду

Місія Міжнародного валютного фонду для четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України може почати роботу в Києві в травні. Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Буде десь в травні, а наступного тижня я, Олег Чурій і Валерія Олексіївна їдемо до Вашингтона», - сказав він, зазначивши, що зараз в Україні працює технічна місія Фонду, а в травні має бути місія щодо перегляду програми, підсумком якої стане надання чергового траншу.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.

Джерело: УНІАН